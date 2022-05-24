Иран может покрыть значительную часть потребностей российских аптек

"Иран, безусловно, может закрыть очень многие наши позиции - от аптечной сети, то есть товаров для повседневного применения, до более сложных сфер", - заявил он.

Председатель ассоциации отметил, что "прорваться на российский рынок непросто", в том числе из-за множества регулирующих норм. "Но иранская фармацевтика может как заполнить полки наших аптек, так и занять свое место в стационарном лечении", - считает эксперт.

По словам Омутных, "Иран - это надежный и серьезный партнер". "Конечно, есть свои сложности с расчетами, логистикой и установлением партнерских отношений. Поэтому страной надо заниматься системно", - объяснил он.

Председатель ассоциации подчеркнул, что "сейчас Россия крайне заинтересована в современном медицинском оборудовании". "Иран производит очень высокотехнологичное медицинское оборудование, включая системы для нейрохирургии. Также страна является одним из лидеров в области роботизированной хирургии", - рассказал он.

Кроме того, по словам Омутных, иранская сторона производит современные препараты для лечения редких и онкологических заболеваний. "Тегеран является не только региональным, но и мировым игроком в производстве медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Особый интерес представляет его опыт в сложных экономических реалиях - страна десятилетиями находится под санкционным давлением, - говорит председатель ассоциации. - Иран смог зарекомендовать себя как страна, способная решать самые сложные задачи".

Российские перспективы в Иране

Омутных обратил внимание, что "Иран по многим позициям на 80-90% закрывает свои потребности в медицинской сфере". "У российских производителей есть большое желание выйти на иранский рынок. Однако сами иранские производители способны предложить очень многое", - подчеркнул он.

"Наивно полагать, что мы сможем привозить сюда какие-то простые лекарственные препараты, - считает председатель ассоциации. - Иранским партнерам от России нужны высокие технологии, которые у нас есть: это, например, иммунобиология и биотехнология. В России это есть, в Иране пока нет". Кроме того, по словам собеседника ТАСС, "Россия может предложить некоторые разработки функциональной диагностики, препараты для лечения крови, серьезных ортопедических и травматологических заболеваний".

Ассоциация импортеров и экспортеров в здравоохранении создана в 2016 году с целью продвижения российских производителей лекарств и медицинского оборудования на иностранных рынках, а также привлечения технологий и лекарственных препаратов в Россию из третьих стран. В ассоциацию входит более 170 российских и зарубежных организаций.

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