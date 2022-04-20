 Россия и Иран подписали ряд документов в сфере инновационных медицинских разработок

Во вторник в Москве состоялась встреча Мурашко с вице-президентом Ирана Сореном Саттари. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере производства и поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Объемы взаимной торговли медицинской продукцией между нашими странами растет и уже составляет миллиарды рублей. Уже подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве в сфере инновационных разработок, сотрудничают между собой Центр им. Гамалеи и Иранский институт Пастера. И мы готовы развивать наши отношения", - сказал он.

В пресс-службе Минздрава журналистам рассказали, что стороны договорились об организации в ближайшее время взаимных визитов российских и иранских экспертов, чтобы ознакомиться с производством и правилами проведения клинических испытаний и регистрации лекарств для медицинского применения, действующими на территориях двух стран.

Там также отметили, что Саттари сообщил о заинтересованности в расширении сотрудничества с Россией.

Импорт иранских лекарств в Россию не лишен перспектив

"Вообще, мне кажется, что импорт иранских лекарств в Россию не лишен перспектив", считает корреспондент российского информационного агентства ТАСС в Иране Никита Смагин.

"Прежде всего иранские лекарства намного дешевле всего того, что сегодня продается в России. Зачастую разница может быть в 5-10 раз. При этом иранцы производят почти всё", написал журналист в своём Telegram-канале.

"Понятно, что практически всё фармацевтическое производство в Иране - это дженерики иностранных препаратов. Более того, эти препараты производятся без всяких зарубежных лицензий. Тегеран не подписал конвенцию о копирайтах, поэтому может «пиратить» все что угодно, включая лекарства", отметил он.

По его словам, иранские фармацевты не дотягивают до ведущих западных производителей. При этом качество продукта в исламской республике скорее сносное. "Иными словами, конкурировать в качестве иранские препараты с продуктами американских, швейцарских, английских и немецких фармкомпаний смогут навряд ли. Однако в условиях сокращающихся реальных доходов россиян и удорожании импорта большинство и так не смогут себе позволить лекарства западного производства", пояснил журналист.

"К сожалению, дешевые медицинские препараты станут острой необходимостью для населения России в ближайшее время", резюмировал он. — Поэтому медицинские продукты из Ирана вполне могут занять свою нишу и заполнить российский рынок. Вроде мощностей должно хватить – себя по большинству позиций обеспечивают без труда. А санкций, которые раньше мешали, теперь бояться нечего".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram