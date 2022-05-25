Иран и Россия подписали три соглашения о сотрудничестве

Совместное заявление по итогам встречи глав ирано-российской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (25 мая 2022 года в Тегеране) было подписано между министром нефти Ирана и заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Кроме того, Национальная иранская нефтехимическая компания и Российский союз химиков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обмена техническими знаниями и экспертного сотрудничества в области нефтехимического оборудования.

Двенадцатый протокол заседания Рабочей группы по транспортному сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией подписали заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде и заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев.

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