25 мая 2022 г., 16:13
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 Новак: Иран и Россия обсудили соединение платежных карт Shetab и Мир

 Новак: Иран и Россия обсудили соединение платежных карт Shetab и Мир

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Россия и Иран обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, добавив, что стороны договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах.

"Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", сказал Новак.

Он отметил, что одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между двумя странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами и организациями двух старн.

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