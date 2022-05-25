 Новак: Иран и Россия обсудили соединение платежных карт Shetab и Мир

"Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", сказал Новак.

Он отметил, что одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между двумя странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами и организациями двух старн.

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