Министр нефти: товарооборот между Ираном и Россией достигнет $40 млрд.

"Правительство Ирана стремится к развитию отношений с Россией с целью увеличения торгового оборота до $40 млрд", - сказал Оуджи на встрече с вице-премьером России Александром Новаком в иранской столице Тегеране.

По его словам, работой в этом направлении займётся созданная специальная рабочая группа, которую возглавляет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он добавил, что в рабочую группу также входят различные министры, а ее работу отслеживает президент ИРИ Эбрахим Раиси.

По словам министра нефти, у Ирана и России существует множество сфер для сотрудничества, включая в банковской, транспортной, сельскохозяйственной, атомной и промышленной сферах. "В финансово-банковской сфере мы договорились переходить на расчёты в национальных валютах", сказал он.

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