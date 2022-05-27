Иран ищет новые рынки для поставки нефти

Сегодня в интервью ИРНА Ходжастемехр заявил, что по сравнению с предыдущим правительством объем экспорта нефти увеличился соответственно нет проблем для получения денег за нефть.

По его словам, достижение добычи 5.7 млн. баррелей нефти в день вполне реально и основано на существующих потенциалах добычи нефти в Иране.

«Хотя для достижения этого объема необходимо 90 млрд долларов инвестиции и в первую очередь будем использовать максимальный финансовый потенциал внутри страны, в то же время иностранные компании также могут участвовать в этой инвестиции», - отметил он.

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