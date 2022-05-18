Министр нефти: Иран продает свою нефть по хорошей цене

Сегодня в кулуарах заседания кабинетов министров Оджи сказал журналистам, что у Ирана есть новые рынки и страна по хорошей цене продает свою нефть.

Отвечая на вопрос о плане правительства в отношении компаний, основанных на знаниях, министр сказал, что были запланированы нормативные акты для поддержки компаний, работающих в нефтегазовой сфере.

Также по поводу газового месторождения Араш министр нефти сказал, что Министерство иностранных дел Ирана проводит консультации с Кувейтом и Саудовской Аравией для урегулирования спора по этому вопросу.

В связи с этим Министерство нефти Ирана объявило 27 марта, что оно провело необходимые исследования по разработке и бурению на месторождении Араш – совместном газовом месторождении Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии.

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