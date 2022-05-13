13 мая 2022 г., 17:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84751529
0 Persons

Tags

В Иране стартовала 26-я Международная выставка Нефть, газ и нефтехимия

26-я Международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) проходит с 13-го по 16-е мая в иранской столице Тегеране.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha