В Иране стартовала 26-я Международная выставка Нефть, газ и нефтехимия

26-я Международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) проходит с 13-го по 16-е мая в иранской столице Тегеране.
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