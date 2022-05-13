14 мая 2022 г., 00:31
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Национальная иранская нефтяная компания и Газпром обсудили развитие сотрудничества

Национальная иранская нефтяная компания и Газпром обсудили развитие сотрудничества

Тегеран, 14 мая. ИРНА — Генеральный директор Национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр обсудил на встрече с директорами российской транснациональной энергетической компанией «Газпром» пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере.

Встреча прошла в пятницу на полях 26-й Международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) в Тегеране.
Стороны обсудили пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере.
26-я Международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) проходит с 13-го по 16-е мая в иранской столице Тегеране.
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