Национальная иранская нефтяная компания и Газпром обсудили развитие сотрудничества

Встреча прошла в пятницу на полях 26-й Международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) в Тегеране.
Стороны обсудили пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере.
26-я Международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) проходит с 13-го по 16-е мая в иранской столице Тегеране.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 14 мая. ИРНА — Генеральный директор Национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр обсудил на встрече с директорами российской транснациональной энергетической компанией «Газпром» пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере.
Встреча прошла в пятницу на полях 26-й Международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) в Тегеране.
Похожие новости
-
Эбрахим Раиси сообщил об увеличении объема внешней торговли со странами мира
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Сегодня вечером в телеобращении к иранскому народу президент Ирана Эбрахим…
-
Министр энергетики завтра посетит Армению с визитом
Тегеран, 9 мая, ИРНА - Министр энергетики Ирана Алиакбар Мехрабиян в качестве председателя…
-
Добыча нефти в Иране достиг 3,8 млн. б/с
Тегеран, 6 мая. ИРНА — Мощность добычи сырой нефти в Иране достигла 3,8 млн. баррелей в сутки.…
Your Comment