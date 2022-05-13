Национальная иранская нефтяная компания и Газпром обсудили развитие сотрудничества

Встреча прошла в пятницу на полях 26-й Международной выставки «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) в Тегеране.

Стороны обсудили пути развития сотрудничества между Ираном и Россией в энергетической сфере.

26-я Международная выставка «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» (IRAN OIL SHOW) проходит с 13-го по 16-е мая в иранской столице Тегеране.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram