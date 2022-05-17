Новый отчет ОПЕК опроверг слухи об снижении экспорта иранской нефти

Китай был и остаются крупнейшим покупателем иранской нефти как во время отмены антиирнских санкций после заключения ядерной сделки, так и после выхода из соглашения бывшего президента США Дональда Трампа в мае 2018 года и введения эмбарго на импорт нефти из Ирана.
Таким образом продолжающиеся закупки Китаем иранской нефти помешали усилиям США довести экспорт иранской нефти до нуля.
В последнее время по данным властей Ирана экспорт иранской нефти вырос на 40%. Это подтверждают и международные данные, в том числе данные ОПЕК. Однако недавно
Теперь, когда Ирану удалось увеличить экспорт нефти на 40 процентов, основываясь на внутренней и, конечно же, международной статистике, ходят слухи о том, что Китай сокращает закупки иранской нефти.
Согласно последнему отчету ОПЕК по добыче нефти ее членами, опубликованному в прошлом месяце (апреле), добыча нефти Ираном в апреле по сравнению с первым кварталом 2022 года выросла на 36 тысяч баррелей.
Объем добычи иранской нефти в апреле составил 2 564 000 баррелей в сутки. За первый квартал 2022 года этот показатель составлял 2 528 000 баррелей в сутки, а в 2021 году — около 2 392 000 баррелей в сутки.
Учитывая, что потребление сырой нефти в стране за этот период не изменилось, можно сделать вывод, что этот прирост добычи был экспортирован. Кроме того, с учетом того, что Китай является наиболее стратегическим покупателем нефти Ирана, можно сказать, что Китай увеличил объем импорта нефти из Ирана.
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Тегеран, 17 мая. ИРНА — Согласно последним данным, опубликованной Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в прошлом месяце добыча нефти в Иране увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки. С учетом отсутствия изменения объема потребления нефти в стране не только за этот период экспорт нефти из Ирана не уменьшился, но и даже вырос.
Китай был и остаются крупнейшим покупателем иранской нефти как во время отмены антиирнских санкций после заключения ядерной сделки, так и после выхода из соглашения бывшего президента США Дональда Трампа в мае 2018 года и введения эмбарго на импорт нефти из Ирана.
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