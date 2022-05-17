Новый отчет ОПЕК опроверг слухи об снижении экспорта иранской нефти

Китай был и остаются крупнейшим покупателем иранской нефти как во время отмены антиирнских санкций после заключения ядерной сделки, так и после выхода из соглашения бывшего президента США Дональда Трампа в мае 2018 года и введения эмбарго на импорт нефти из Ирана.

Таким образом продолжающиеся закупки Китаем иранской нефти помешали усилиям США довести экспорт иранской нефти до нуля.

В последнее время по данным властей Ирана экспорт иранской нефти вырос на 40%. Это подтверждают и международные данные, в том числе данные ОПЕК. Однако недавно

Теперь, когда Ирану удалось увеличить экспорт нефти на 40 процентов, основываясь на внутренней и, конечно же, международной статистике, ходят слухи о том, что Китай сокращает закупки иранской нефти.

Согласно последнему отчету ОПЕК по добыче нефти ее членами, опубликованному в прошлом месяце (апреле), добыча нефти Ираном в апреле по сравнению с первым кварталом 2022 года выросла на 36 тысяч баррелей.

Объем добычи иранской нефти в апреле составил 2 564 000 баррелей в сутки. За первый квартал 2022 года этот показатель составлял 2 528 000 баррелей в сутки, а в 2021 году — около 2 392 000 баррелей в сутки.

Учитывая, что потребление сырой нефти в стране за этот период не изменилось, можно сделать вывод, что этот прирост добычи был экспортирован. Кроме того, с учетом того, что Китай является наиболее стратегическим покупателем нефти Ирана, можно сказать, что Китай увеличил объем импорта нефти из Ирана.

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