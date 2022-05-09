Министр энергетики завтра посетит Армению с визитом

Алиакбар Мехрабиян отправится в Ереван во вторник для участия в семнадцатом заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Арменией.

Расширение отношений и объема товарооборота между двумя странами являются его основными задачами в этой поездке.

Заместитель министра нефти и генеральный директор Национальной иранской газовой компании, заместитель Организации по охране окружающей среды, заместитель министра дорог и городского развития в этом путешествии министра энергетики сопровождают.

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