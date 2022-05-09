Эбрахим Раиси сообщил об увеличении объема внешней торговли со странами мира

Раиси сегодня вечером в телеобращении к иранским гражданам перечисли достижения правительства в последние месяцы.

По поводу роста объема внешней торговли со странами мира Раиси пояснил, что этот объем достиг 100 млрд долларов. Он еще объявил, что продажа нефти вдвое увеличилась.

Он еще сослался на вакцинацию граждан и заявил, что кроме вакцинации людей страна успешно действовала в производстве и импорте отечественной вакцины.

Как он сказал после принятия необходимых мер число смертей коронавирусом от 700 случаев снизилось до 7 в день. Кроме того, страна готова поставлять вакцину за рубеж.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram