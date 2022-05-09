Раиси сегодня вечером выступит с речью в прямом эфире

Эбрахим Раиси сегодня вечером по телевидению в 21 по местному времени выступит с речью.
Ожидается, что основными его темами станут экономические проблемы страны и способ выплаты субсидий гражданам.
Тегеран, 9 мая, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня вечером выступит в прямом эфире по телевидению примерно в 21.00 по местному времени. Ожидается, что большая часть его выступления будет связана с экономическим кризисом и решениями правительства.
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