9 мая 2022 г., 12:22
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Раиси сегодня вечером выступит с речью в прямом эфире

Раиси сегодня вечером выступит с речью в прямом эфире

Тегеран, 9 мая, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня вечером выступит в прямом эфире по телевидению примерно в 21.00 по местному времени. Ожидается, что большая часть его выступления будет связана с экономическим кризисом и решениями правительства.

Эбрахим Раиси сегодня вечером по телевидению в 21 по местному времени выступит с речью.

Ожидается, что основными его темами станут экономические проблемы страны и способ выплаты субсидий гражданам.

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