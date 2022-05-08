Раиси: будущее региона определяется народами, а не столом переговоров

На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в воскресенье, Эбрахим Раиси сказал: «То, что мы наблюдаем сегодня в Западной Азии, что является результатом сопротивления народов против держав и агрессоров».

Почтив память погибших сопротивления из Сирии и Ирана, в том числе Касема Сулеймани, и высоко оценив храбрость борцов Мира ислама против терроризма, Раиси сказал: «Как и ваш отец, вы являетесь одной из фигур Фронта Сопротивления».

Говоря о политических событиях в области безопасности в регионе за последнее десятилетие, Раиси подчеркнул: «Воины сопротивления доказали, что они являются надежной силой для установления стабильности и безопасности в регионе, в том числе в Сирии».

Подчеркнув необходимость того, чтобы все страны уважали суверенитет и территориальную целостность Сирии, президент заявил: «Иран поддержал сирийский народ и правительство, когда некоторые арабские и неарабские страны в регионе делали ставку на свержение сирийского правительства».

Раиси отметил, что храбрость сирийской армии и национальных сил обороны, а также бойцов исламского сопротивления в регионе, особенно ливанской Хезболлы, сыграла ключевую роль в искоренении ИГИЛ и других террористических группировок, которые угрожали безопасности всего региона.

Раиси выразил сожаление по поводу того, что важные части сирийской территории все еще оккупированы иностранными силами, добавив: «Вся сирийская земля должна быть освобождена от иностранных оккупантов. Эта оккупация не должна зависеть от течения времени, а оккупационные силы и их наемники должны быть изгнаны».

Говоря об израильской агрессии, президент подчеркнул: «Угрозы сионистского режима в регионе должны быть устранены путем укрепления и диверсификации системы сдерживания».

Также, говоря о необходимости укрепления сотрудничества и координации между двумя странами, Раиси подчеркнул: «Серьезная воля и желание Исламской Республики Иран заключается в повышении уровня сотрудничества и отношений с Дамаском, особенно в экономической и торговой областях».

Президент Сирии Башар Асад также подчеркнул роль Исламской Республики Иран в борьбе с терроризмом в регионе, отметив, что его страна готова к более широкой координации с Ираном в области безопасности, и других областях.

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