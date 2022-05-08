8 мая 2022 г., 21:38
Journalist ID: 2388
News Code: 84745660
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Встреча главы МИД Польши с Раиси

Министр иностранных дел Польши Збигнев Раув воскресенье провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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