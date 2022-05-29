29 мая 2022 г., 21:39
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Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 60%

Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 60%

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Доходы Ирана от экспорта нефти в первые два месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  более, чем на 60%.

Об этом в воскресенье сообщили в отделе по связям с общественностью министерства нефти Ирана.

"Валютные поступления от экспорта нефти, газового конденсата, природного газа, нефтепродуктов, продуктов нефтехимии за первые два месяца текущего года страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 60%", сообщили в министерстве.

"Доходы от нефтехимической промышленности за первые два месяца прошлого года составили 1,5 млрд долларов, а за первые два месяца этого года достигли 2,450 млрд долларов", говорится в сообщении.

Ранее 27 апреля, руководитель Центрального банка Ирана Али Салехабади заявил, что Иран полностью получает доходы от экспорта, в частности от продажи нефти.

"Доходы от экспорта, в частности от продажи нефти полностью получаются", сказал он, добавив, что в первый месяц текущего иранского года (начался 20 марта 2022 года) установлены хорошие результаты в области валютной выручки.

Глава Центрального банка Исламской Республики также сказал, что в 13-й администрации добыча сырой нефти достигла досанкционного уровня в 2018 году.

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