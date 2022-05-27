Поверенный в делах Швейцарии в Тегеране вызван в МИД

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран предпринимает дипломатические усилия, чтобы убедить Грецию прекратить конфискацию иранского нефтяного танкера под давлением США.

Поскольку посол Швейцарии в Тегеране недоступен в исламской стране, генеральный директор Министерства иностранных дел по американским вопросам вызвал временного поверенного в делах Швейцарии, чтобы выразить озабоченность Ирана и решительный протест в связи с продолжением нарушения международных правил и свободной торговли администрацией США, призывая к немедленному освобождение судна и его груза.

В среду Министерство иностранных дел Ирана также вызвало временного поверенного в делах Греции в связи с конфискацией судна под иранским флагом.

Напомним, в начале мая греческая газета Kathimerini сообщила, что США направили в судебные органы Греции запрос о содействии, требуя ареста груза и проведения расследования, утверждая, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма. После закулисных консультаций был назначен греческий прокурор для проведения расследования. Затем Афинский суд принял решение в пользу передачи США груза танкера.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram