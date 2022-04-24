КСИР захватил 200 тыс. литров контрабандного топлива с иностранного судна в Персидском заливе

«Судно было захвачено в северной части Персидского залива. Его восемь членов экипажа были переданы законным властям в южном портовом городе Бушер», - сказал глава отдела связи с общественностью Голам Хоссейн Хосейни.

По данным КСИР, корабль перевозил 200 тысяч литров контрабандного топлива.

Иран, где цены на топливо одни из самых дешевых в мире из-за высоких субсидий и падения курса национальной валюты, борется с безудержной контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские государства Персидского залива.

За последние недели КСИР задержал несколько судов за контрабанду топлива в Персидском заливе.

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