Reuters: иранский танкер выгрузил 2 млн баррелей газового конденсата в Венесуэле

Согласно документам нефтяной компании, а также службам отслеживания танкеров, иранский супертанкер, перевозящий около 2 млн баррелей газового конденсата, на этой неделе начал разгрузку своего груза в порту венесуэльской государственной нефтяной компании (Petroleus di Venezuela).

Petroleus de Venezuela и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) во второй половине прошлого года заключили своп-сделку по обмену иранского газового конденсата на тяжелую сырую нефть венесуэльской нефтяной компании. Соглашение считается ключевым для поддержания добычи нефти в Венесуэле, которая нуждается в разбавителях, включая конденсат, для транспортировки и экспорта.

В прошлом году две государственные компании, находящиеся под санкциями США, продали около 4,82 млн баррелей газового конденсата с 5,55 млн баррелей тяжелой сырой нефти, которые в основном перевозились судами под иранским флагом.