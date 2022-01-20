Министр нефти заявил об очень важных договоренностях с Россией в сфере энергетики

«Хорошие договоренности были достигнуты в области нефти и энергетики, - сказал он, договоренности были очень хорошими, и мы подписали очень важные документы, и смею сказать, что вскоре мы увидим его последствия в области энергетики, и, безусловно, при серьезной решимости, которая существует в правительстве РФ, а также в нашем Министерстве нефти, все цели будут достигнуты».

По словам министра, «месяц назад мы подготовили совместную программу в разных подразделениях Миннефти и предложили ее России, большой интерес проявили и крупные российские компании».

«И наша страна, и Россия находятся под санкциями, - сказал Оджи. - Обе страны обладают очень хорошими запасами нефти и газа, и с учетом этих хороших событий и важных соглашений и документов, которые были подписаны в области энергетики, народ и нефтяная промышленность увидят их последствия».