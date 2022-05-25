В Иране заявили о расширении специальных школ ОАЭИ

Эслами в своем Instagram написал, что воспитание элиты в атомной отрасли стоит в повестке дня. «С начала нового учебного года мы будем открыть новые школы ОАЭИ в городах, которые имеют образовательный потенциал», отметил он.
По его словам, ядерная технология имеет широкий спектр возможностей расширения, поэтому мы не должны отказываться от никаких усилий для привлечения лучших талантов.
Тегеран, 25 мая, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в среду заявил о расширении специальных школ ОАЭИ с целью воспитания элиты в атомной отрасли страны.
Эслами в своем Instagram написал, что воспитание элиты в атомной отрасли стоит в повестке дня. «С начала нового учебного года мы будем открыть новые школы ОАЭИ в городах, которые имеют образовательный потенциал», отметил он.
Похожие новости
-
Иран: Создание атомной электростанции является потребностью страны
Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Заместитель спикера иранского парламента по международным делам…
-
Тегеран ни на шаг не отступит на пути защиты права иранского народа на ядерных переговорах, заявил Раиси
Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа на…
-
Нужна ли Ирану атомная энергетика?
Тегеран, 11 апреля — После более чем полувековых усилий ученых мира, а также учитывая весьма…
Your Comment