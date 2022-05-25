В Иране заявили о расширении специальных школ ОАЭИ

Эслами в своем Instagram написал, что воспитание элиты в атомной отрасли стоит в повестке дня. «С начала нового учебного года мы будем открыть новые школы ОАЭИ в городах, которые имеют образовательный потенциал», отметил он.

По его словам, ядерная технология имеет широкий спектр возможностей расширения, поэтому мы не должны отказываться от никаких усилий для привлечения лучших талантов.