25 мая 2022 г., 13:58
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В Иране заявили о расширении специальных школ ОАЭИ

В Иране заявили о расширении специальных школ ОАЭИ

Тегеран, 25 мая, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в среду заявил о расширении специальных школ ОАЭИ с целью воспитания элиты в атомной отрасли страны.

Эслами в своем Instagram написал, что воспитание элиты в атомной отрасли стоит в повестке дня. «С начала нового учебного года мы будем открыть новые школы ОАЭИ в городах, которые имеют образовательный потенциал», отметил он.
По его словам, ядерная технология имеет широкий спектр возможностей расширения, поэтому мы не должны отказываться от никаких усилий для привлечения лучших талантов.

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