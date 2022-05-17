Глава МИД Ирана призвал международные организации проявить соответствующий подход к событиям в Афганистане, Палестине и Йемене

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с госсекретарем Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой.
Во время встречи, Амир Абдоллахиян выразил удовлетворение результатами политических консультаций между дипломатами двух стран, выразив готовность Ирана развивать двустороннее сотрудничество со Словакией в политической и торгово-экономической сферах.
В ходе переговоров, стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Комментируя события в регионе, он указал на принципиальную позицию Исламской Республики Иран, которая выступает против войны. "К сожалению, в нашем регионе, включая в Афганистане, Палестине и Йемен, мы наблюдаем трагические сцены причинения вреда простым людям, женщинам и детям, и необходимо, чтобы международные и европейские институты и организации проявили соответствующий подход и уделили этому вопросу больше внимания", подчеркнул он.
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Тегеран, 17 мая. ИРНА — Международные организации и институты, а также европейские страны должны проявить соответствующий подход к событиям в Афганистане, Палестине и Йемене.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с госсекретарем Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой.
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