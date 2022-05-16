Глава МИД Ирана отправился в ОАЭ

Ранее, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о поездке Амир Абдоллахияна в ОАЭ.

Напомним, 13 мая после продолжительной болезни умер второй президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года.

14 мая наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда.

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