16 мая 2022 г., 12:58
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Глава МИД Ирана отправился в ОАЭ

Глава МИД Ирана отправился в ОАЭ

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в понедельник отправился в Абу-Даби, чтобы принять участие в похоронах Халифа бен Зейда Аль Нахайяна.

Ранее, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о поездке Амир Абдоллахияна в ОАЭ.
Напомним, 13 мая после продолжительной болезни умер второй президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года.
14 мая наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда.

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