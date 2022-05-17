Теплота в отношениях соседних стран разочаровывает врагов региона, заявил Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Ирана, который в понедельник отправился в Абу-Даби, чтобы участвовать в похоронах бывшего президента ОАЭ, также встретился с Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
Такие вопросы, как решение проблем иранцев, проживающих в ОАЭ, также были обсуждены на этой встрече.
Напомним, 13 мая после продолжительной болезни умер второй президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года.
14 мая наследный принц столичного эмирата Абу-Даби, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда.
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с новым президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном назвал теплоту в отношениях соседних стран фактором отчаяния врагов региона.
Министр иностранных дел Ирана, который в понедельник отправился в Абу-Даби, чтобы участвовать в похоронах бывшего президента ОАЭ, также встретился с Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
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