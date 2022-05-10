В Иране подтвердили смертный приговор израильскому шпиону

«Ахмад Реза Джалали является иранским гражданином. Он был арестован по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, действиях, направленных против национальной безопасности и разглашении секретной и сверхсекретной информации об иранских ученых-ядерщиках», отметил он.
По его словам, он получил гражданство Швеции после задержания.
В ответ на вопрос о возможности обмена иранского заключенного в Швеции Хамида Нури на Ахмада Резы Джалали, Ходаиян заявил, что эти два вопроса никак не связаны друг с другом, потому что Нури невиновен, а судебные процессы над ним незаконны.
Говоря о том, что шведский суд приговорил Нури к пожизненному заключению, пресс-секретарь судебной власти Ирана заявил, что его досье политизирован под влиянием террористической группировки «Моджахедин-э Халк».
Он также раскритиковал судебный процесс по делу Нури, отметив, что минимальные международные и даже внутренние стандарты Швеции не были соблюдены шведской судебной системой.
Ходаиян добавил, что в данном случае Нури не только не имел права на защиту, но даже они не обратили внимания на его права человека.
Более 2 года назад 60-летний иранец Хамид Нури был арестован в Швеции.
Судебная власть Швеции на основе утверждений террористической группировки «Моджахедин-э Халк», которые называют Нури тюремщика в 80-ых годах, задержала его. До сих пор состоялись более 80 судебные слушания по этому делу. Нури отрицает вину, отметив, что 30 лет назад он ушел в отставку со своего поста в судебной власти Ирана.
Тегеран, 10 мая, ИРНА – Смертный приговор израильскому шпиону Ахмаду Резе Джалали является окончательным. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Забиоллах Ходаиян во вторник.
«Ахмад Реза Джалали является иранским гражданином. Он был арестован по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, действиях, направленных против национальной безопасности и разглашении секретной и сверхсекретной информации об иранских ученых-ядерщиках», отметил он.
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