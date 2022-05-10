В Иране подтвердили смертный приговор израильскому шпиону

«Ахмад Реза Джалали является иранским гражданином. Он был арестован по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, действиях, направленных против национальной безопасности и разглашении секретной и сверхсекретной информации об иранских ученых-ядерщиках», отметил он.

По его словам, он получил гражданство Швеции после задержания.

В ответ на вопрос о возможности обмена иранского заключенного в Швеции Хамида Нури на Ахмада Резы Джалали, Ходаиян заявил, что эти два вопроса никак не связаны друг с другом, потому что Нури невиновен, а судебные процессы над ним незаконны.

Говоря о том, что шведский суд приговорил Нури к пожизненному заключению, пресс-секретарь судебной власти Ирана заявил, что его досье политизирован под влиянием террористической группировки «Моджахедин-э Халк».

Он также раскритиковал судебный процесс по делу Нури, отметив, что минимальные международные и даже внутренние стандарты Швеции не были соблюдены шведской судебной системой.

Ходаиян добавил, что в данном случае Нури не только не имел права на защиту, но даже они не обратили внимания на его права человека.

Более 2 года назад 60-летний иранец Хамид Нури был арестован в Швеции.

Судебная власть Швеции на основе утверждений террористической группировки «Моджахедин-э Халк», которые называют Нури тюремщика в 80-ых годах, задержала его. До сих пор состоялись более 80 судебные слушания по этому делу. Нури отрицает вину, отметив, что 30 лет назад он ушел в отставку со своего поста в судебной власти Ирана.

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