МИД Ирана вызвал посла Швеции

"Посол Швеции был вызван в МИД в связи с продолжающимся задержанием Хамида Нури и зачитывание краткого изложения обвинительного заключения прокурора этой страны на недавних слушаниях в его суде в Стокгольме", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Ирана.

Директор третьего Бюро Западной Европы МИД Ирана выразил решительный протест Ирана в связи с безосновательными и сфабрикованными обвинениями, выдвинутыми шведским прокурором против Ирана в ходе его выступления.

Директор третьего Бюро Западной Европы МИД Ирана также решительно осудил судебный процесс и арест Хамида Нури как совершенно незаконные и находящиеся под влиянием лживых действий и подстрекательств террористической группы лицемеров и создающих враждебную атмосферу против Исламской Республики Иран.

Он также призвал прекратить политическое шоу шведского суда и освободить гражданина Ирана Хамида Нури, находящегося в заключении в этой стране.

Шведский посол пообещал передать протест Ирана министерству иностранных дел Швеции.

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