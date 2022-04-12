МИД Ирана вызвал поверенного в делах Афганистана

Генеральный директор департамента по делам стран Южной Азии МИД Ирана передал ноту протеста поверенному в делах Афганистана в связи с недавними событиями.

Он также напомнил, что правящее правительство Афганистана несет ответственность за обеспечение безопасности иранских дипломатических миссий по всей стране. МИД Ирана также призвал привлечь к ответственности нападающих на миссиях Исламской Республики в Афганистане.

Генеральный директор департамента по делам стран Южной Азии МИД Ирана также объявил, что до дальнейшего уведомления консульские отделы миссий Исламской Республики в Афганистане приостановили свою работу, чтобы предоставить необходимые заверения Министерством иностранных дел Афганистана в обеспечении полной безопасности представительств Ирана.

Протестующие в понедельник забросали камнями здание посольства и консульства Ирана в городах Кабул и Герат. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на происходившее предостерег от заговоров недоброжелателей с целью подорвать теплые отношения между Ираном и Афганистаном.

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