В МИД Ирана предупредили о заговорах, направленных на нарушение отношений с Афганистаном

Комментарии Хатибзаде прозвучали в ответ на собрания перед посольством Ирана в Кабуле и консульством страны в Герате.

Он сказал, что правящее правительство Афганистана несет ответственность за обеспечение безопасности иранских дипломатических миссий по всей стране.

Отметив, что некоторые комментарии и видеоклипы стали вирусными, чтобы спровоцировать чувства как иранского, так и афганского народа, Хатибзаде сказал, что иранский и афганский народы и правительства должны проявлять большую бдительность.