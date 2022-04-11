11 апр. 2022 г., 23:14
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В МИД Ирана предупредили о заговорах, направленных на нарушение отношений с Афганистаном

В МИД Ирана предупредили о заговорах, направленных на нарушение отношений с Афганистаном

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник предостерег от заговоров недоброжелателей с целью подорвать теплые отношения между Ираном и Афганистаном.

Комментарии Хатибзаде прозвучали в ответ на собрания перед посольством Ирана в Кабуле и консульством страны в Герате.

Он сказал, что правящее правительство Афганистана несет ответственность за обеспечение безопасности иранских дипломатических миссий по всей стране.

Отметив, что некоторые комментарии и видеоклипы стали вирусными, чтобы спровоцировать чувства как иранского, так и афганского народа, Хатибзаде сказал, что иранский и афганский народы и правительства должны проявлять большую бдительность.

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