1 апр. 2022 г., 11:32
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Иран за последние месяцы направил в Афганистан более 30 партий гумпомощи

Иран за последние месяцы направил в Афганистан более 30 партий гумпомощи

Тегеран, 1 апреля. ИРНА —Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что за последние месяцы страна направила в Афганистан более 30 партий гуманитарной помощи.

«Как сосед Афганистана, Иран продолжает оказывать поддержку народу Афганистана», — сказал Тахт-Раванчи на состоявшейся в четверг в Нью-Йорке конференции по Афганистану 2022 года, посвященной поддержке гуманитарного реагирования в Афганистане.

В своем выступлении иранский дипломат отметил, что финансовая поддержка, оказываемая международным сообществом народу Афганистана, имеет решающее значение для помощи Афганистану в преодолении нынешней сложной ситуации.

По словам Тахт-Раванчи, Иран использовал свои возможности и ресурсы, чтобы помочь афганскому народу преодолеть проблемы, с которыми он столкнулся за последние четыре десятилетия.

«Мы принимаем миллионы беженцев, которые, к сожалению, за последние 40 лет не получали минимальной международной помощи»,  подчеркнул посол, назвав это лишь одним из примеров того, как Иран помог народу Афганистана.

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