Посол Ирана при ООН призвал вдохновляться посланиями Новруза

На виртуальной встрече, посвященной празднованию «Международного дня Навруза», которая состоялась во вторник, 22 марта 2022 года, Тахт Раванчи сказал: «Давайте все будем вдохновлены Новрузом и его посланиями мира, гармонии, солидарности и процветания».

«В мире, сталкивающемся с беспрецедентными глобальными вызовами, такими как пандемия, односторонность, экстремизм, насилие, враждебность и конфликты, давайте все будем вдохновлены Новрузом и его посланиям мира, гармонии, солидарности и процветания», - отметил он.

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