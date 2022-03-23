23 мар. 2022 г., 11:27
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Посол Ирана при ООН призвал вдохновляться посланиями Новруза

Посол Ирана при ООН призвал вдохновляться посланиями Новруза

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи призвал все народы вдохновляться посланиями персидского Нового года (Новруза).

На виртуальной встрече, посвященной празднованию «Международного дня Навруза», которая состоялась во вторник, 22 марта 2022 года, Тахт Раванчи сказал: «Давайте все будем вдохновлены Новрузом и его посланиями мира, гармонии, солидарности и процветания».

«В мире, сталкивающемся с беспрецедентными глобальными вызовами, такими как пандемия, односторонность, экстремизм, насилие, враждебность и конфликты, давайте все будем вдохновлены Новрузом и его посланиям мира, гармонии, солидарности и процветания», - отметил он.

Twitter: @irnarussian
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