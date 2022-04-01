1 апр. 2022 г., 11:57
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Раиси: Иран принимает 4 миллиона афганцев, несмотря на заявления Европы о помощи беженцам

Раиси: Иран принимает 4 миллиона афганцев, несмотря на заявления Европы о помощи беженцам

Тегеран, 1 апреля. ИРНА — Более четырех миллионов афганских беженцев являются гостями Ирана, несмотря на заявление Европы о оказании им помощи. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Президент Раиси во время встречи с журналистами в северо-восточном городе Мешхед в четверг заявил что Европа не оказывает помощь афганским беженцам несмотря на заявления властей европейских стран.

Президент отметил, что Исламская Республика Иран чувствует ответственность за афганский народ, в отличие от европейцев, которые занимаются вопросом Афганистана исключительно из своих политических требований.

Он подчеркнул, что сегодня для Афганистана важно формирование инклюзивного правительства с участием всех групп.

Кроме того, иранский президент сказал, что образование, образ жизни и занятость афганских граждан, проживающих в северо-восточной иранской провинции Разави-Хорасан, важны и за ними следует следить.

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