Раиси: Иран принимает 4 миллиона афганцев, несмотря на заявления Европы о помощи беженцам

Президент Раиси во время встречи с журналистами в северо-восточном городе Мешхед в четверг заявил что Европа не оказывает помощь афганским беженцам несмотря на заявления властей европейских стран.

Президент отметил, что Исламская Республика Иран чувствует ответственность за афганский народ, в отличие от европейцев, которые занимаются вопросом Афганистана исключительно из своих политических требований.

Он подчеркнул, что сегодня для Афганистана важно формирование инклюзивного правительства с участием всех групп.

Кроме того, иранский президент сказал, что образование, образ жизни и занятость афганских граждан, проживающих в северо-восточной иранской провинции Разави-Хорасан, важны и за ними следует следить.