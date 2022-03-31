31 мар. 2022 г., 11:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84701197
0 Persons
T T

Tags

Россия заявила, что строит новый «демократический мировой порядок» вместе с Китаем

Россия заявила, что строит новый «демократический мировой порядок» вместе с Китаем

Тегеран, 31 марта, ИРНА - В среду глава МИД России Сергей Лавров нарисовал картину нового «мирового порядка», заявив, что мир «переживает очень серьезный этап в истории международных отношений».

Об этом Лавров сказал в преддверии встречи с китайским коллегой Ван И на заседании иностранных министров стран-соседей Афганистана.

«Мы вместе с вами и с нашими сторонниками будем двигаться к многостороннему, справедливому, демократическому мировому порядку», - сказал Лавров в видео, опубликованном министерством иностранных дел России в преддверии встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

В сообщении министерства иностранных дел Китая приводятся слова Ван И: «Китайско-российские отношения выдержали новое испытание меняющейся международной ситуацией, сохранили правильное направление прогресса и продемонстрировали устойчивый импульс развития».

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha