Россия заявила, что строит новый «демократический мировой порядок» вместе с Китаем

Об этом Лавров сказал в преддверии встречи с китайским коллегой Ван И на заседании иностранных министров стран-соседей Афганистана.

«Мы вместе с вами и с нашими сторонниками будем двигаться к многостороннему, справедливому, демократическому мировому порядку», - сказал Лавров в видео, опубликованном министерством иностранных дел России в преддверии встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

В сообщении министерства иностранных дел Китая приводятся слова Ван И: «Китайско-российские отношения выдержали новое испытание меняющейся международной ситуацией, сохранили правильное направление прогресса и продемонстрировали устойчивый импульс развития».