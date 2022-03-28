Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

«Нет», — сказал Байден в ответ на вопрос, призывал ли он к смене режима в России.

Байден в своей большой речи в варшавском Королевском замке 26 марта обвинил президента России Владимира Путина в «незаинтересованности» и «лжи» в ответ на попытки Запада вести «настоящую дипломатию» по текущему конфликту.

«Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», – сказал Байден, завершая свою речь по итогам трехдневной поездки в Европу.

В Белом доме заявили, что слова президента США Джо Байдена о невозможности сохранения власти у российского президента Владимира Путина, не означают изменение политики Вашингтона.

«Президент имел в виду, что Путину нельзя разрешать иметь власть над своими соседями или регионом. Он не обговаривал власть Путина в России или изменение режима», – заявил чиновник, которого цитирует агентство Reuters.

Между тем, спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил: «Это не решать Байдену. Президента России выбирают россияне».

Американский сенатор заявил, что слова Байдена о Путине создают огромную проблему

Высказывание президента США Джо Байдена о лидере России Владимире Путине ведет к росту напряженности и создает огромную проблему, которой вашингтонская администрация ранее всеми силами пыталась избежать. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании CNN американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо).

"Он выступил с хорошей речью, но я бы хотел, чтобы он придерживался текста. Большинство людей, которые не работают с формулировками на постоянной основе, не понимают, что эти произнесенные им девять слов могут вызвать такой взрыв. Но каждый раз, когда ты говоришь или даже, как в данном случае, предполагаешь, что политика заключается в смене режима, это ведет к огромной проблеме. Нынешняя администрация стремилась избежать ее всеми силами. Мало что ведет к эскалации напряженности в такой степени, как призыв к смене режима", - сказал законодатель.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.