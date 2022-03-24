Лавров: НАТО – это послушный «инструмент»

"НАТО – это послушный «инструмент». Так было всегда. Евросоюз выступает с многочисленными рассуждениями и идеями о том, что нужно создать «стратегическую автономию». <...> Но Евросоюз утратил свою самостоятельность", заявил Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британский премьер Борис Джонсон является наиболее активным участником «антироссийской гонки». При этом он отметил, что она рано или поздно приведет к политическому тупику.

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, а, наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», — сказал Песков.

Британский премьер ранее заявил, что нужно активизировать усилия по оказанию военной помощи Украине и продолжать сокращать зависимость западных стран от российских нефти и газа. При этом он призвал продолжать санкционное давление на Россию.

Кроме того, Борис Джонсон обвинил президента РФ Владимира Путина в «варварстве» и пересечении «красных линий»