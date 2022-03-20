20 мар. 2022 г., 09:57
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Лавров: Россия не ищет корыстных интересов путем реализации СВПД

Лавров: Россия не ищет корыстных интересов путем реализации СВПД

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ищет своих корыстных интересов путем реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который откроет дорогу для вступления иранской нефти на мировые рынки.

Лавров в интервью ТАСС отметил, что Россия в политике не предает коллег и партнеров. «Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство», - уточнил он.

«Когда ведущая страна мира, каковой все-таки и являются Соединенные Штаты, глобальные, общие, планетарного значения проблемы решает прежде всего исходя из своих внутренних интересов, а они в свою очередь определяются двухгодичными электоральными циклами, то крупнейшие проблемы просто приносятся в жертву этим электоральный циклам», - добавил министр.

«Мы отметили, что бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу. И все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, четко говорят, что, когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника. И я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован», - сказал он на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России»" в субботу.

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