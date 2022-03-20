Лавров: Россия не ищет корыстных интересов путем реализации СВПД

Лавров в интервью ТАСС отметил, что Россия в политике не предает коллег и партнеров. «Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство», - уточнил он.

«Когда ведущая страна мира, каковой все-таки и являются Соединенные Штаты, глобальные, общие, планетарного значения проблемы решает прежде всего исходя из своих внутренних интересов, а они в свою очередь определяются двухгодичными электоральными циклами, то крупнейшие проблемы просто приносятся в жертву этим электоральный циклам», - добавил министр.

«Мы отметили, что бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу. И все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, четко говорят, что, когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника. И я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован», - сказал он на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России»" в субботу.

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