ООН призвала стороны к сдержанности в Нагорном Карабахе

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Он призывает стороны воздерживаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путем прямого диалога в рамках существующих форматов», заявил журналистам представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик 28 марта.

По его словам, ООН приветствует усилия Минской группы ОБСЕ и Европы для сокращения напряженности в регионе.

МИД РФ распространил в субботу заявление, выразив крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе.

"Зафиксированные в информационном бюллетене министерства обороны РФ от 26.03.2022 г. факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г." - говорится в заявлении.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне", — заявили в МИД.