В Азербайджане отвергли обвинения России в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху

В заявлении отмечается, что 25 марта состоялся телефонный разгоор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "Главы ведомств обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", отмечается в документе.

Министерство обороны Азербайджана требует РФ вывести войска Армении из признанных в мире территорий Азербайджана и больше не использовать выражение «Нагорный Карабах», сообщает Минобороны Азербайджана. «Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение „Нагорный Карабах“ и правильно указывать название территорий Азербайджана».

Министерство обороны Азербайджана также заявило, что страна привержена трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушала его положений.

Ранее в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев".