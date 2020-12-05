Пашинян раскрыл подробности о "Мегринском коридоре"

"Если мы должны думать о будущем, то должны думать и о новых факторах в экономике. Восстановление железнодорожной коммуникации Армения-Иран и Армения-Россия изменит ли многое в нашей экономике? Думаю, да. Если рассматривать вопрос в этом контексте, то картина совсем другая, но сейчас есть более приоритетные вопросы", – заявил премьер.

Согласно одному из пунктов трехстороннего заявления, "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе, Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Контроль за транспортным сообщением должны осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон, должно быть также обеспечено "строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Данное положение вызвало всплеск недовольства в Армении, поскольку есть информация, что этот план будет реализован через территорию Мегри Сюникской области.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.



