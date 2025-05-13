13 мая 2025 г., 17:51
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Иранская медиа-делегация во главе с заместителем министра культуры прибыла в Москву для расширения сотрудничества с Россией

13 мая 2025 г., 17:51
??????? ID: 85832008
Иранская медиа-делегация во главе с заместителем министра культуры прибыла в Москву для расширения сотрудничества с Россией

Москва, 13 мая. ИРНА — Делегация средств массовой информации Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра культуры и исламской ориентации по вопросам медиа и информации Мохаммадреза Норузпуром прибыла во вторник в Москву с целью укрепления медийного сотрудничества с Российской Федерацией.

Согласно сообщению корреспондента ИРНА, в рамках визита Норузпур совместно с послом Ирана в Москве Каземом Джалали проведёт переговоры с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Беллой Черкесовой. Стороны обсудят пути расширения двустороннего сотрудничества в сфере информации и СМИ.

Визит проходит при участии представителей ведущих иранских СМИ, включая информационные агентства ИРНА, ISNA, Tasnim, Khabar Online, агентство Nournews, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

В рамках визита иранская делегация примет участие в заседании Рабочей группы по медийному сотрудничеству между Ираном и Россией, организованном медиа-холдингом «Россия сегодня». Основное внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества в области обмена информацией, совместной борьбы с фейковыми новостями, а также использованию имеющегося потенциала для сближения народов двух стран.

Иранская делегация также планирует посетить российский центр по борьбе с дезинформацией и ряд других медийных учреждений.

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