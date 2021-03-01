Иран выразил обеспокоенность присутствием такфиристических террористов в Карабахе

"Политические, экономические и культурные отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой находятся на высшем уровне", отметил иранский дипломат на международной конференции по Карабаху в иранском Куме, назвав Азербайджанскую Республику очень важную страну в соседстве Исламской Республики.

По его словам, политика добрососедства Ирана со всеми соседями продолжатся. "Эта политика обеспечивает возможности для Ирана, чтобы сыграть роль для разрешения региональных проблем", добавил он.

Аракчи назвал Азербайджанскую Республику одним из эффективных и важных соседей Ирана в условиях санкций, отметив, что экономические связи двух стран в трудные времена без никаких изменений продолжаются.

"Принципиальная позиция Исламской Республикой Иран является освобождением оккупированных территорий Карабаха, и мы четко объявили свой подход", пояснил замглавы МИД ИРИ.

Религиозные и научные деятели из Азербайджанской Республики, Кавказа, Турции, России, Украины и Беларуси приняли в этой конференции.

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