ИРНА и Государственное информагентство Катара подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали генеральный директор ИРНА Хосейн Джабери Ансари и генеральный директор КАНА Ахмад бин Саид ар-Румейхи. Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в области обмена информационными материалами, фотографиями и видеоконтентом, а также оказание взаимной поддержки представителям СМИ двух стран на территории друг друга.

Стороны подчеркнули важность укрепления профессионального взаимодействия между государственными информационными структурами Ирана и Катара, отметив значительный потенциал для совместной работы в современных условиях цифровой трансформации медиа.

После подписания соглашения делегация ИРНА ознакомилась с деятельностью различных подразделений агентства КАНА, включая проекты в сфере искусственного интеллекта и профессиональной подготовки журналистских кадров.