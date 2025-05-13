13 мая 2025 г., 17:04
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Новости ID: 85831956
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ИРНА и Государственное информагентство Катара подписали соглашение о сотрудничестве

13 мая 2025 г., 17:04
Новости ID: 85831956
ИРНА и Государственное информагентство Катара подписали соглашение о сотрудничестве

Тегеран, 13 мая. ИРНА — В рамках развития двусторонних связей в сфере медиакоммуникаций, 13 мая в Дохе был подписан меморандум о сотрудничестве между Информационным агентством Исламской Республики Иран (ИРНА) и Государственным информационным агентством Катара (КАНА).

Документ подписали генеральный директор ИРНА Хосейн Джабери Ансари и генеральный директор КАНА Ахмад бин Саид ар-Румейхи. Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в области обмена информационными материалами, фотографиями и видеоконтентом, а также оказание взаимной поддержки представителям СМИ двух стран на территории друг друга.

Стороны подчеркнули важность укрепления профессионального взаимодействия между государственными информационными структурами Ирана и Катара, отметив значительный потенциал для совместной работы в современных условиях цифровой трансформации медиа.

После подписания соглашения делегация ИРНА ознакомилась с деятельностью различных подразделений агентства КАНА, включая проекты в сфере искусственного интеллекта и профессиональной подготовки журналистских кадров.

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