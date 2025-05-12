Аракчи прибыл в Абу-Даби

Аббас Аракчи в ходе этой поездки встретится с Шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и Шейхом Мансуром бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем президента Объединенных Арабских Эмиратов, и проведет переговоры и обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным событиям.

Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, объявив об этом в воскресенье, 10 мая, заявил: "Этот визит проходит в рамках постоянных консультаций Исламской Республики Иран с соседними странами".