12 мая 2025 г., 20:08
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи прибыл в Абу-Даби

12 мая 2025 г., 20:08
??????? ID: 85831010
Аракчи прибыл в Абу-Даби

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран прибыл сегодня днем, в понедельник, 12 мая, в Абу-Даби для консультаций с высокопоставленными должностными лицами Объединенных Арабских Эмиратов.

Аббас Аракчи в ходе этой поездки встретится с Шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и Шейхом Мансуром бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем президента Объединенных Арабских Эмиратов, и проведет переговоры и обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным событиям.

Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, объявив об этом в воскресенье, 10 мая, заявил: "Этот визит проходит в рамках постоянных консультаций Исламской Республики Иран с соседними странами".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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