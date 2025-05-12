Пезешкиян подвергнул критике молчанию международных сообществ относительно преступлений Израиля

Масъуд Пезешкиян сегодня, в понедельник (12 мая), на церемонии, посвященной Неделе Красного Полумесяца, заявив, что многие люди готовы отдать свой мир, чтобы построить мир для других и решить проблемы страждущих, добавил: «того, кто равнодушен к боли и страданиям других, нельзя назвать человеком».

Пезешкиян, подчеркнув, что помощь нуждающимся — это религиозный, человеческий и всеобщий долг, добавил: «это трагедия, что в современном мире те, кто заявляет о правах человека, свободе и гуманности, вместо того, чтобы помогать страждущим и решать проблемы людей, разрушают дома невинных и беззащитных людей».

Президент продолжил: «как могут те, кто присутствует на официальных трибунах, с такими лицами и одеждой, и в своих выступлениях говорят о правах человека и гуманности, смириться с тем, что женщин, детей и стариков легко бомбят? Неизвестно, какое животное живет внутри этих людей!».

Пезешкиян, критикуя молчание международных сообществ перед лицом преступлений сионистского режима и убийства беззащитных людей, отметил: «мир видит, но молчит, ООН видит, но все равно защищает такого преступника, это наша проблема. Когда они стоят за трибунами, они говорят о свободе и мире, но в действительности они более дикие, чем самые свирепые животные».