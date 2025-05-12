В ХАМАС заявили, что освобождение американского заложника откроет путь к устойчивому перемирию

«Мы приветствуем любые идеи и предложения, которые могут принести пользу палестинскому народу», - сказал Таха в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава ХАМАС Халиль аль-Хайя ранее в заявлении сообщил, что военнопленный с двойным гражданством Идан Александр будет освобождён в рамках усилий по достижению перемирия.

«В рамках посреднических усилий по достижению перемирия движение ХАМАС в последние дни установило контакты с администрацией США, продемонстрировав высокий уровень доброй воли», - отметил глава движения.

По его словам, в результате данных переговоров военнослужащий с двойным гражданством Идан Александр, находящийся в плену, будет освобождён в контексте предпринимаемых шагов по реализации перемирия, возобновлению работы пропускных пунктов и поставке гуманитарных грузов в сектор Газа.