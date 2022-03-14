14 мар. 2022 г., 17:16
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Иран и Азербайджан будут развивать торгово-экономические отношения

Иран и Азербайджан будут развивать торгово-экономические отношения

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил уверенность, что ирано-азербайджансниские торгово-экономические отношения будут и далее укрепляться.

Президент Ирана Эбрахим Раиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

"На протяжении тридцати лет Иран и Азербайджан поддерживали теплые отношения, опирающиеся на взаимное уважение и добрососедство в свете волеизъявления народа и властей двух стран, а также с учетом общих исторических, культурных и религиозных интересов и связей", говорится в поздравительном послании иранского президента.

"Нынешняя международная и региональная ситуация усиливает потребность в установлении прочих связей между соседними странами, связанными друг с другом религиозными и культурными корнями", подчеркнул президент Ирана.

"Уверен, что партнерские отношения между Ираном и Республикой Азербайджан будут и далее укрепляться по всем направлениям, на благо двух стран и их народов", говорится в послании Раиси.

Twitter: @irnarussian
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