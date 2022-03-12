Тегеран и Баку призвали к расширению сотрудничества в области транспорта

Гасеми, который отправился в Баку для участия в 15-й межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, в пятницу встретился с президентом Азербайджанской Республики.

Алиев на этой встрече выразил удовлетворение развитием двустороннего сотрудничества, отметив, что территориальные открытия в Азербайджане подготовили почву для регионального взаимодействия.

Президент Азербайджанской Республики назвал меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей — транспортного коридора между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской АР через территорию Ирана проявлением дружественных отношений двух стран. Он заверил, что этот новый транспортный коридор приведет к развитию сотрудничества в областях экономики, энергетики и транспорта.

Глава азербайджанского правительства также выразил удовлетворение началом работы иранских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Министр дорог и городского развития Ирана заявил, что общие культурные связи двух стран привели к расширению братских и дружественных отношений.

Он также выразил надежду на увеличение объема торговли между двумя странами благодаря транспортному коридору.

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