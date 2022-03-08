8 мар. 2022 г., 10:19
Journalist ID: 2390
News Code: 84675548
0 Persons
T T

Tags

Нет никаких препятствий для расширения культурных отношений между Ираном и Азербайджаном

Нет никаких препятствий для расширения культурных отношений между Ираном и Азербайджаном

Тегеран, 8 марта, ИРНА – Нет никаких препятствий для расширения отношений между Ираном и Азербайджаном, в частности в областях культуры и искусства. Об этом заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.

Он на встрече с послом Азербайджанской Республики в Тегеране Али Ализаде выразил надежду на расширение культурных отношений больше, чем раньше.

По его словам, политика Исламской Республики Иран по Азербайджанской Республике основана на братстве, единомышлении и взаимопонимании.

Министр культуры Ирана также назвал Новруз общеим наследием двух стран, подчеркнув необходимость реализации культурных соглашений между двумя странами.

Ализаде, в свою очередь, заявил, что Азербайджанская Республика стремится к развитию культурных связей с Ираном наряду с политическими и экономическими отношениями.

Указав на церемонию 30-й годовщины установления отношений между Ираном и Азербайджанской Республики в Тегеране, посол также акценировал важность сотрудничество двух стран в сфере медиа.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha