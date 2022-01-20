Глава минкультуры Ирана назвал культуру связующим звеном между Тегераном и Москвой

Указав на первый визит иранского президента Эбрахима Раиси в Москву, министр культуры Исламской Республики в Twitter написал: «Сегодня россияне читают переводы «Шахнаме» Фирдоуси, «Маснави» Руми и книг Омара Хайяма на русском языке, и иранцы также читают книги Пушкина, Толстого и Достоевского на персидском».
По его словам, закон о Всеобъемлющем культурном соглашении между Ираном и Россией был окончательно принят в декабре 1967 г. и действует уже 54 года, что означает решимость двух стран для развития культурных отношений.
Президент Ирана в среду утром отбыл в Россию, где он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Тегеран, 20 января, ИРНА – Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Махди Эсмаили в среду назвал культуру связующим звеном между Тегераном и Москвой.
Указав на первый визит иранского президента Эбрахима Раиси в Москву, министр культуры Исламской Республики в Twitter написал: «Сегодня россияне читают переводы «Шахнаме» Фирдоуси, «Маснави» Руми и книг Омара Хайяма на русском языке, и иранцы также читают книги Пушкина, Толстого и Достоевского на персидском».
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