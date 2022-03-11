Министр дороги и городского развития Ирана заключит транзитный меморандум в визите в Азербайджан

Говоря о целях своего визита в Азербайджанскую Республику, Ростам Гасеми сказал: «В этой поездке у нас будет меморандум о взаимопонимании с Азербайджанской Республикой, особенно в области транзита, и мы также обсудим участие в модернизации страны».

По его словам, «Мы надеемся, что в течение двух дней, когда будет проходить 15-я Совместная комиссия между Ираном и Азербайджаном, мы увидим понимание и договоренности между различными органами двух стран».

В ходе этого визита Гасеми объявил о договоренности о передаче Азербайджанской Республикой Ирану нескольких проектов и сказал: «этот проект планируется передать Ирану азербайджанцами».

«На повестке дня стоит и вопрос перехода через реку, а азербайджанцы должны пересечь территорию Ирана для проезда в Нахчыван, и это один из наших договорных планов на эту поездку», - пояснил он.

По его словам, сфера энергетики и вопрос воды входят в число других вопросов, согласованных между Ираном и Азербайджаном в сфере промышленности. Также, в связи с деятельностью «Иран Ходро» в этой стране, было принято решение о развитии этой компании.