Женская сборная Ирана стала чемпионом Кубка президента Всемирной федерации

Турнир, стартовавший в четверг с участием 122 женщин-таэквондоисток из Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирана, Иордании, Казахстана, Ливана, Пакистана, Турции, Узбекистана и сборной беженцев в Доме таэквондо, Тегеран, завершился сегодня вечером победой сборной Ирана.

Представители страны завоевали первое место в итоговом рейтинге, завоевав 5 золотых медалей, 3 бронзовые медали и набрав 697 очков. Иордания заняла второе место с одним золотом, одним серебром, одной бронзой и 203 очками, а Узбекистан занял третье место с одним золотом, двумя бронзами и 173 очками. Казахстан занял четвертое место с одним золотом и 135 очками, за ним следует Азербайджан с одним серебром, одной бронзой и 84 очками.